Минобороны Грузии и Украины подписали план сотрудничества на год

Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе и министр обороны Украины Андрей Таран подписали план двустороннего сотрудничества между министерствами на 2021. Об этом сообщили в пресс-службе украинского оборонного ведомства.

Как отмечается в сообщении, во вторник начался визит украинской делегации в Грузию. В первый день состоялись рабочие встречи делегации Минобороны с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили и министром обороны Грузии Джуаншером Бурчуладзе.

На встрече руководители оборонных ведомств определили приоритеты двустороннего оборонного сотрудничества по направлениям кибербезопасности, военно-технической сферы, совместного участия в международных военных учениях и внедрение стандартов НАТО в повседневную деятельность национальных вооруженных сил.

Помимо этого, собеседники затронули тему безопасности в Черноморском регионе, а также обсудили вопросы повышения обороноспособности, сотрудничества в военном образовании и военной медицине.

Как отметил глава украинского оборонного ведомства, Украина и Грузию объединяют общие угрозы и цели развития. "Мы полны решимости углубить сотрудничество для эффективного противодействия региональным и глобальным угрозам", - цитирует его "Грузия Online".