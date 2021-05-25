Новый мотострелковый полк в Ингушетии защитит границу России с Грузией

В Ингушетии для защиты государственной границы России с Грузией разместят мотострелковый полк, численность которого до конца года составит 2,5 тыс контрактников. Об этом рассказал командующий 58-й общевойсковой армией генерал-майор Михаил Зусько на сходе граждан в станице Нестеровской по поводу создания военного полигона в регионе.

Он уточнил, что решение о формировании полка принималось еще в 2018 году. "Почему было принято решение о создании полка на территории Ингушетии: ни для кого не секрет, что здесь проходит граница с Грузией, на территории которой уже натовские солдаты, поэтому укрепляется это направление, не только для безопасности Ингушетии, но и страны в целом", - цитирует Зусько ТАСС.

Генерал-майор пояснил, что открытие военного полигона даст много преимуществ для местных жителей, включая и возможность трудоустройства, в том числе, и собственно военную службу по контракту.