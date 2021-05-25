В Азербайджане вводятся ковид-паспорта

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации главы государства Шахмар Мовсумов сообщил о введение в гражданский оборот в республике ковид-паспортов.

По его словам, это связано с тем, что уже 10% жителей страны прошли вакцинацию против коронавируса. "Подразумеваются два сертификата о вакцинации. Первый из них - это документ о прохождении вакцинации двумя дозами. Второй сертификат - это документ о наличии иммунитета среди переболевших", - сказал он.

По данным Sputnik Азербайджан, получить документ могут все желающие. Для этого нужно с использованием личных данных, найти его на портале госуслуг e-gov.az или системе e-tebib и распечатать документ.