Устроившая скандал пациентка эвакуировала всю больницу в Таразе

В Таразе эвакуировали больницу из-за угрозы взрыва, поступившей от одной из пациенток.

Как отмечается, 66-летняя женщина устроила скандал, требуя приема главного врача. После того, как она не смогла попасть к нему, пациентка пообещала взорвать больницу.

На угрозу отреагировала одна из медсестер, которая вызвала полицию. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов оцепили здание и эвакуировали весь персонал и больных. "Бомбу" искали несколько часов, но так и не нашли.

В отношении женщины, ставшей причиной переполоха, возбуждено уголовное дело.