Захарян пропустит чемпионат Европы из-за ангины

Полузащитник московского "Динамо" и сборной России Арсен Захарян пропустит ближайший чемпионат Европы.

17-летний хавбек не сможет принять участие в турнире из-за бактериальной ангины, передает Eurostavla.

В минувшем сезоне Арсен Захарян провел за "Динамо" 13 матчей в чемпионате России, забив в них три гола.

Напомним, чемпионат Европы по футболу 2020 года должен был пройти летом прошлого года, однако УЕФА из-за пандемии коронавируса COVID-19 принял решение перенести турнир. Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Баку, Риме, Лондоне, Мюнхене, Дублине, Бухаресте, Копенгагене, Глазго, Севилье, Будапеште и Амстердаме.