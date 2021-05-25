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США и Израиль: получение Ираном ядерного оружия недопустимо

США и Израиль: получение Ираном ядерного оружия недопустимо

США и Израиль сходятся во мнении о том, что иранская сторона никогда не должна стать обладательницей ядерного оружия, заявил глава Госдепа США Энтони Блинкен.

В то же время он отметил, что американские и израильские власти "преследуют одну и ту же цель", хотя зачастую расходятся в средствах ее достижения.

Блинкен также обратил внимание на то, что Иран значительно продвинулся в вопросе получения ядерного оружия, передает ТАСС.

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