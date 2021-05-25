В Дагестане запущено производство традиционного лезгинского напитка тач

В Сулейман-Стальском районе Дагестана было начато производство лезгинского национального напитка тач. Напиток представляет собой вид киселя из зерновых.

Напиток готовится из семян проросшей пшеницы и ячменя на натуральной закваске по возрожденному старинному рецепту. Так как напиток сложен в приготовлении к концу ХХ века его практически перестали готовить, передает ТАСС со ссылкой на сетевое издание "Мирмол".

Уточняется, что тач популярен не только в Дагестане, но и за пределами республики.