В Дагестане запущено производство традиционного лезгинского напитка тач
В Сулейман-Стальском районе Дагестана было начато производство лезгинского национального напитка тач. Напиток представляет собой вид киселя из зерновых.
Напиток готовится из семян проросшей пшеницы и ячменя на натуральной закваске по возрожденному старинному рецепту. Так как напиток сложен в приготовлении к концу ХХ века его практически перестали готовить, передает ТАСС со ссылкой на сетевое издание "Мирмол".
Уточняется, что тач популярен не только в Дагестане, но и за пределами республики.
Вестник Кавказа
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