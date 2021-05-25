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"ИрАэро" возобновляет рейсы в Сочи

&quot;ИрАэро&quot; возобновляет рейсы в Сочи

Иркутская авиакомпания "ИрАэро" с 30 мая возобновляет рейсы из Иркутска в Сочи. 

Самолеты будут следовать по маршруту Иркутск - Барнаул – Сочи, авиарейсы будут выполняться до 26 сентября по воскресеньям на Superjet-100, а цена билета в одну сторону составит от 16,5 тыс рублей, - передает "Интерфакс".

Напомним, до пандемии коронавируса лайнеры "ИрАэро" совершали полеты из Иркутска в Сочи через Омск, а в ноябре минувшего года перевозчик совершил несколько рейсов в Сочи через Барнаул.

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