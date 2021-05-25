Левый берег Дона в Ростове станет территорией перспективного развития

Администрация донской столицы защитила проект развития города вплоть до 2035 года, сообщили в пресс-службе мэрии.

"Наша стратегическая ставка "Ростов-на-Дону – международный центр наукоемких технологий с качественной средой, способствующей самореализации горожанина". А это значит город комфортный, "зеленый", безопасный, город возможностей для образования, здравоохранения, спорта, культуры, бизнеса", – сказал градоначальник Алексей Логвиненко, передает "АиФ-Ростов".

В рамках программы развития ВЭБ.РФ и Московской школы управления "Сколково" район улицы Шоссейной в левобережной части донской столицы будет застроен высотными офисными зданиями, будет продлена набережная и сформирован Театральный спуск, а также застроена территория бывшего аэропорта Ростова-на-Дону.

Будут осваиваться и бывшие производственные территории - на месте завода "Рубин" будет построен жилой комплекс, а также произведен редевелопмент мукопольного завода, конфетной фабрики, ростовского вино-водочного завода, - добавили в пресс-службе городской мэрии.