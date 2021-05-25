Грузинский квеври стал географической достопримечательностью

Легендарный грузинский квеври - глиняный кувшин для хранения вина – получил статус географического места происхождения, - говорится в сообщении министерства окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.

Квеври стал первым непродовольственным продуктом, внесенным в Государственный реестр наименований мест происхождения и географического местоположения.

Миндия Давитадзе, председатель Национального центра интеллектуальной собственности Грузии "Сакпатенти", вручил соответствующее свидетельство министру охраны окружающей среды и сельского хозяйства Левану Давиташвили.

"Грузинское вино из квеври становится все более популярным как в Грузии, так и на международной арене. Вот почему квеври как продукт, вносящий значительный вклад в качество, требует большего внимания. Признание ЮНЕСКО возложило на нас большую ответственность. Государство много сделало для популяризации вина из квеври", – сказал Давиташвили, цитирует его Sputnik Грузия.

Министерство разработало стандарт кувшинов с учетом исторической памяти и наследия, - добавил он.

Напомним, грузинский традиционный метод хранения вина в глиняном кувшине квеври с 2013 года является памятником культурного наследия ЮНЕСКО, а самый древний квеври, найденный на территории Грузии, датируется VI веком до н. э.