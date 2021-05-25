МИД Китая заявил о готовности расширять сотрудничество с Евросоюзом

Китай готов расширять сотрудничество с Евросоюзом на основе принципов взаимного уважения, взаимной выгоды и обоюдной пользы. Об этом в своем видеообращении на Мюнхенской конференции по безопасности заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

Глава китайского внешнеполитического ведомства также отметил, что Пекин всегда рассматривал отношения с Брюсселем со стратегической точки зрения, полагал, что сотрудничество является общим направлением и лейтмотивом отношений между сторонами, а также смотрел на Европу как на партнера, а не соперника.

Ван И также отметил, что Китай будет придерживаться выбранной системы и пути развития, полностью уважать независимый выбор других стран и не будет участвовать ни в каком экспорте систем или системной конкуренции, передает ТАСС.