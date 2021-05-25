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"Гроза и град": Ставрополье ждет неспокойная ночь

&quot;Гроза и град&quot;: Ставрополье ждет неспокойная ночь

В первой половине ночи с 25 на 26 мая в Ставропольском крае пройдут грозы с ливнями и градом, информирует МЧС по региону.  

Сегодня в крае также прошли дожди с градом, а в районе села Татарка был замечен торнадо.

Ранее сообщалось, что региональные специалисты практически завершили работу по оценке ущерба, нанесенного градом 22 мая. "Выявлены повреждения на более чем 550 частных домах. В основном пострадали кровля и остекление зданий", - говорится в сообщении пресс-службы краевого министерства ЖКХ.

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