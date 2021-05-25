Врачи рассказали, какие мужчины больше других подвержены коронавирусу

Мужчины с низким уровнем тестостерона в крови более уязвимы к коронавирусу COVID-19. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе университета Вашингтона в Сент-Луисе (WUSTL), ссылаясь на статью в журнале JAMA Network Open.

По словам врачей, низкий уровень тестостерона также значительно повышает вероятность развития тяжелых форм COVID-19. "Во время пандемии сформировалось общепринятое представление о том, что тестостерон плохо влияет на здоровье больных. Наши наблюдения указали на то, на самом деле для мужчин характерно обратное - низкий уровень тестостерона значительно повышал риск их смерти или вероятность попадания в реанимацию", - заявил профессор WUSTL Абхинав Диван.

Он подчеркнул, что ситуация усугублялась, если концентрация гормона падала во время госпитализации.

Профессор Диван и его коллеги проверили изучили гормональный профиль свыше 150 мужчин и женщин, попавших в клинику их университета с тяжелыми формами коронавируса. В частности, было установлено, что доля тестостерона в крови мужчин достаточно точно отражала то, как протекала инфекция. У пациентов с крайне низкой концентрацией этого гормона шансы на преждевременную смерть и попадание в реанимацию были максимально высоки. В особенности это было характерно для тех мужчин, чей уровень тестостерона быстро падал по мере развития инфекции - они в 8-10 раз чаще попадали в реанимацию и не справлялись с инфекцией, чем их сверстники с нормальной или высокой концентрацией гормона в крови.

Точные причины этого пока не известны, однако наблюдения профессора Дивана и его коллег показывают, что снижение в концентрации тестостерона сопровождалось увеличением концентрации белка IL-6 и других молекул, которые провоцируют воспаления, а также изменениями в поведении некоторых иммунных клеток, передает ТАСС.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 167 млн, из них более 3,4 млн человек скончались. В России выявлено 5 017 795 случаев заражения.