Таджикистан избавился от крупнейших проблемных банков

Два крупных банка в Таджикистане, которые когда-то считались слишком крупными, чтобы обанкротиться, были ликвидированы по приказу властей. На прошлой неделе Национальный банк Таджикистана заявил, что деятельность ”Агроинвестбанка” и ”Тоджиксодиротбанка” свернута, поскольку усилия по реструктуризации и рекапитализации не помогли улучшить их финансовую ситуацию.

Eurasianet пишет, что когда в 2016 году стало ясно, в каком положении находятся два кредитора, правительство пыталось их спасти. В декабре того же года парламент одобрил постановление о выпуске облигаций на сумму около полумиллиарда долларов для рекапитализации ”Агроинвестбанка” и ”Тоджиксодиротбанка”, а также еще двух других проблемных банков - ”Фононбанка” и ”Тожпромбанка”. Фактически это было равносильно печати необходимой суммы наличными в сомони (местной валюте).

Процесс оказания финансовой помощи закончился тем, что Минфин получил 85% акций ”Тоджиксодиротбанка” и 87% акций ”Агроинвестбанка”.

Официальные лица также приложили усилия по привлечению интереса к поглощению со стороны иностранных инвесторов из таких стран, как Китай и Саудовская Аравия. По крайней мере, в одном случае отчаянные попытки убедить общественность в скорой помощи закончились тем, что ”Тоджиксодиротбанк” подписал временную сделку с потенциальным саудовским инвестором, выдававшим себя за члена королевской семьи.

Еще до оказания финансовой помощи ходили слухи о том, что Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) может быть заинтересован в получении контрольного пакета акций ”Тоджиксодиротбанка”, но все подобные планы провалились на фоне нежелания таджикского кредитора обеспечить прозрачность своих счетов.

НБТ заявляет, что вклады 23700 владельцев счетов ”Агроинвестбанка” и 3500 клиентов ”Тоджиксодиротбанка” будут возвращены из Государственного фонда страхования сбережений. Остальные вкладчики могут рассчитывать на получение частичной компенсации. По словам регулятора, оставшаяся часть причитающейся суммы будет выплачена после продажи активов банка. Однако последний пункт, скорее всего, исполнен не будет, поскольку власти безуспешно пытались собрать деньги таким образом в течение многих лет.

Тем не менее у ”Тоджиксодиротбанка” есть ряд привлекательных активов. Холдинг обладает долей ”Душанбе Молла” и гостиницы ”Таджикистан” - двух удачно расположенных объектов в центре столицы. ”Душанбе Молл” был построен за $14 млн, из которых $5 млн предоставил ЕБРР.

Исчезновение двух банков не обернется катастрофой, какая могла бы случиться раньше. По мере того, как роль ”Агроинвестбанка” и ”Тоджиксодиротбанка” снижалась, появились другие представители отрасли. Есть среди них и стартапы. Состояние некоторых финансовых организаций, например, ”Имон интернешнл”, микрокредитора на севере страны, увеличилось, благодаря недавнему привлечению иностранных инвесторов.

Даже когда ”Агроинвестбанк” и ”Тоджиксодиротбанк” испытывали проблемы, которые, по словам властей, возникли в результате экономического кризиса в России, на рынке внезапно появились новые игроки. В их число вошли ”Коммерцбанк Таджикистана” и ”Международный банк Таджикистана”. Эти банки пользуются значительным преимуществом в виде политического покровительства.

До ребрендинга ”Коммерцбанк Таджикистан” назывался ”Фароз” и был микрокредитной организацией. Предполагается, что кредитор контролируется группой, принадлежащей зятю президента Эмомали Рахмона, Шамсулло Сохибову.

”Международный банк Таджикистана” связан с другим родственником Рахмона, Джамшедом Гуловым, братом Ашрафа Гулова, который женат на дочери президента.

”Тавхидбонк” стал первым исламским банком в Таджикистане. Его исполнительный директор - Мухиддин Хасанзода, сын Хасана Асадуллозода, зятя президента.