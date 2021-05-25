В ЕС с середины июня начнут запуск системы сертификатов вакцинации

В странах Евросоюза с середины июня начнут поэтапно запускать систему "зеленых пропусков" - сертификатов вакцинации. Об этом сообщили сегодня на итоговой пресс-конференции саммита ЕС глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Шарль Мишель.

По словам Мишель, запуск системы позволит "ЕС к середине июня постепенно начать восстанавливать свободу перемещений внутри сообщества".

В своем итоговом заявлении участники саммита также поддержали достигнутую между Советом ЕС и Европарламентом договоренность о том, что система "зеленых пропусков" должна в полном объеме заработать к 1 июля, когда в большей части стран Евросоюза стартует сезон отпусков, передает ТАСС.

Сертификаты будут свидетельствовать о том, что человек был вакцинирован от коронавируса COVID-19, недавно получил отрицательный результат теста или излечился от инфекции. Действие пропусков ограничат по времени, но конкретные сроки не называются.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 167 млн, из них более 3,4 млн человек скончались. В России выявлено 5 017 795 случаев заражения.