Ингушетии увеличится производство форели и осетровых

В Ингушетии производство радужной форели вырастет в несколько раз, объемы будут доведены до 2,5 тыс т в год, говорится в сообщении пресс-службы Северо-Кавказского территориального управления Росрыболовства по итогам встречи руководителя ведомства Магомеда Джафарова с премьером Ингушетии Владимиром Сластениным.

Сообщается, что в республике, начиная с 2013 года на базе ООО "Обанхи" уже функционирует цех по инкубации и подращиванию малька радужной форели.

Руководитель предприятия Руслан Цицкиев отметил, что объемы "производства могут быть увеличены до 2,5 тыс т в год по радужной форели и 200 т по осетровым, таким как осетр и стерлядь".