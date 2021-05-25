Выборы в Армении могут быть сорваны

На прошлой неделе в Армении впервые заговорили о вероятной отмене внеочередных парламентских выборов. В воскресенье лидер третей по численности парламентской фракции "Просвещенная Армения" Эдмон Марукян выразил сомнение в целесообразности проведения голосования, назначенного на 20 июня, из-за неспокойной ситуации на границе. По мнению Марукяна, ситуация там может усугубиться, поэтому правительству стоит задуматься об отмене выборов.

В условиях противостояния между и.о. премьер-министра Николом Пашиняном и экс-президентом Робертом Кочаряном у системной оппозиции есть все основания опасаться за свое политическое будущее. Результат выборов сейчас никто предсказать не в состоянии, поскольку даже если Пашинян сумеет одержать победу в первом раунде голосования, реваншистское крыло внесистемной оппозиции все равно сможет частично обосноваться в стенах Национального собрания. При этом выбить "Процветающую Армению" Гагика Царукяна с позиции второй партии будет очень сложно.

Сегодняшняя Армения уже не та, что была три года назад – никто не ждет перемен от "народного" премьера, а реваншисты ведут политическую кампанию по демонизации Пашиняна. Армянская общественность успела заметить, что в борьбе между Пашиняном и Кочаряном в ход идет буквально все - от коррупционных разоблачений до освещения подробностей частной жизни. Черный пиар доминирует в риторике Кочаряна, в то время как Пашинян делает акцент на бесконечном потоке лжи со стороны своих оппонентов. За скобками избирательной кампании остались вопросы послевоенного восстановления республики. Поэтому озабоченность государственным суверенитетом Армении из уст Марукяна сопоставима с проявлением благородства, которое не совсем уместно, если принять во внимание, что суверенитету республики ничто не угрожает, а ситуация на армянской границе в контролируется российским Минобороны.

Заметим, что озабоченность приграничным кризисом выразила лишь системная оппозиция. Патриоты с улиц и прочие стремящиеся в парламент активисты ничего не говорят о возможной отмене выборов, сосредотачивая силы на поддержании той или иной антипашиняновской платформы. Для внесистемной оппозиции напряженная ситуация на границе не является отягощающим фактором проведения выборов.

Однако срыв голосования возможен. На такой отчаянный шаг может пойти сам Роберт Кочаряна, если поймет, что его блок проигрывает. Для этого карабахскому клану достаточно организовать крупную приграничную провокацию, которая будет широко освещаться в армянских СМИ. Каждый раз в ходе пресс-конференций бывший президент Армении говорит о слабости нынешней власти, настаивая на том, что у Азербайджана якобы есть определенные ожидания от Армении. Следовательно, кризисы и прочие ситуации наподобие тех, что сейчас происходят в Сюнике и Гехаркунике, будут повторяться и множиться.

Кочарян считает, что Баку будет оказывать дополнительное давление на Ереван с целью выбить как можно больше уступок. О каких конкретно уступках идет речь, непонятно, но это и не важно, поскольку экс-президенту важно доказать общественности, что он в состоянии "показать зубы" азербайджанским политикам. Кочарян призывает общественность готовиться к еще более трудным временам и не собирается решать вопросы дипломатическим путем.

В нынешних условиях срыв выборов – крайне рискованная инициатива. Она работает на оппонентов Никола Пашиняна, так как и.о.премьера имеет все шансы быть переизбранным на новый срок, похоронив стремление реваншистов в ближайшее время взять ситуацию в республике под свой контроль. Поэтому, скорее всего, ситуация на границе не станет поводом для отмены досрочного волеизъявления, однако градус напряжения может еще долгое время оставаться высоким.