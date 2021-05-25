Суд в Москве выписал Facebook восемь штрафов на 26 млн рублей

Cуд в Москве оштрафовал Facebook на 26 млн рублей за отказ удалить запрещенную информацию. Об этом сообщили пресс-службе Таганского районного суда столицы.

По словам представителя суда, суд признал Facebook виновным по восьми административным протоколам по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ и назначил в общей сложности восемь штрафов. По двум правонарушениям штраф составил — 4 млн рублей, в остальных шести — 3 млн рублей.



При этом в сообщении суда не сказано, о каком именно контенте идет речь, передат РБК.