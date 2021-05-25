В Крыму выявлены мутации коронавируса

На территории Крыма специалистами Роспотребнадзора выявлены случаи заражения британским штаммом коронавируса и штаммами с мутациями, сообщила глава межрегионального управления Роспотребнадзора по республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская.

По ее словам, с началом курортного сезона риск появления новых разновидностей коронавируса вырастет, однако это естественный процесс, так как вовремя обнаруженные разновидности позволяют представителям Роспотребнадзора вовремя реагировать и предпринимать соответствующие меры. "Анализ проводится учреждениями Роспотребнадзора, мы туда направляем материал. По британскому штамму есть информация, есть отдельные штаммы с мутацией", - сказала она, отметив, что это связано с миграционными процессами, передает РИА Новости.