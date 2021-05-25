Известна судьба инспектора ГИБДД попавшего в ДТП в пьяном виде в Махачкале

Инспектор ДПС, по вине которого в Махачкале произошло ДТП, уволен из рядов правоохранителей, его ждет наказание, предусмотренное законом. Об этом проинформировали в пресс-службе МВД по региону.

Ранее сообщалось, что накануне в столице Дагестана произошла автоавария, водитель BMW не предоставил преимущество движущемуся по главной дороге ВАЗ-21099.

В результате ДТП водитель отечественного авто и двое его пассажиров помещены в Республиканскую клиническую больницу.

Впоследствии было установлено, что за рулем иномарки находился инспектор ДПС, в момент ЧП он не исполнял служебных обязанностей. После прохождения медосвидетельствования, было установлено, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

По факту проводится служебная проверка. Сотрудник уволен из ОВД по отрицательным основаниям и понесёт наказание в установленном законом порядке, также к строгой дисциплинарной ответственности привлечены его руководители.