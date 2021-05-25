Полиция Ингушетии расследует инцидент с избиением сотрудников заповедника на границе с Чечней

Полиция Ингушетия проверяет сообщения о незаконном задержании сотрудников природного заповедника на границе с Чечней.

В появившихся сегодня в соцсетях публикациях говорилось о том, что сотрудников государственного природного заповедника "Эрзи" Минприроды РФ, осуществлявших выезд в районе реки Фортанга на границе, были незаконно захвачены полицейскими Чечни, избиты и доставлены в Серноводский РОВД.

Как отмечается, сотрудники правоохранительных органов подожгли их служебный автотранспорт. На следующий день был задержан и доставлен в отдел полиции Чечни один из руководителей государственного заповедника.

По данным информированного источника, в результате инцидента пострадавшие с различными травмами были доставлены в Сунженскую центральную районную больницу Ингушетии.

Он также сообщил, что инциденте на границе Чечни и Ингушетии было доложено главку МВД России по СКФО, передает "Интерфакс".