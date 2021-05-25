Ставрополье возвращается к 100% заполняемости гостиниц

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров заявил о том, что в регионе готовятся предложения в Роспотребнадзор по смягчению ограничений в работе ставропольских здравниц, а также по наполнению отелей и гостиниц.

По его словам, данную меру планируется распространить и на детские лагеря. "Все подготовительные меры по организации эпидемиологической безопасности, включая вакцинацию персонала, будут завершены к 30 мая", - заверил он, предупредив, что борьба с инфекцией продолжается.

"Медикам, оказывающим помощь заболевшим коронавирусом, стимулирующие выплаты должны быть сохранены. Также важно компенсировать негативные последствия пандемии в ряде отраслей краевой экономики", - написал глава региона в Instagram.