Мэр Телави покинул пост главы районной организации "Грузинской мечты"

Мэр Телави Шота Нареклишвили ушел с поста председателя районной организации правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", информируют местные СМИ.

Комментируя свое решение Нареклившили отметил, что уходит в связи с предстоящими выборами в органы местного самоуправления. "Я больше не собираюсь баллотироваться на пост мэра. Поэтому у партии должна быть возможность проводить процесс с учетом интересов своего кандидата", - сказал он, отметив, что новый председатель будет избран на съезде партии.

Временно исполняющим председателя районной партийной организации будет первый заместитель губернатора Кахети Платон Калмахелидзе.

Нареклишвили был избран мэром Телави с 2017 года, а с 2018 года – возглавил районную организацию "Грузинской мечты" в городе, напоминает Sputnik Грузия.