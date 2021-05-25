Встреча советников лидеров "нормандского формата" пройдет в среду

Политические советники лидеров "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина и Франция) проведут очередную встречу в среду, 26 мая. Об этом сообщил источник в российской делегации.

По его словам, мероприятие пройдет в режиме видеоконференции, передает ТАСС.

Напомним, предыдущая встреча политсоветников лидеров "нормандского формата" состоялась по видеосвязи 19 апреля 2021 года. На ней обсуждались предложения по обеспечению "режима тишины" на Донбассе. Как отметила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, эти консультации завершились безрезультатно.