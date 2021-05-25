Макрон усомнился в эффективности санкций против России

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что политика прогрессивных санкций в отношении России по "замороженным" конфликтам больше не является эффективной. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам саммита лидеров Евросоюза в Брюсселе.

По словам французского лидера, санкционная политика находится на пределе. Он подчеркнул, что именно по этой причине они попросили пересмотреть к июню вопросы политики в отношении России. "По моему мнению, это должно привести к пониманию того, какова стратегия России в регионе, и каков будет эффективный ответ Европы на это", - цитирует президента Франции РИА Новости.

Он также указал на то, что к июньскому саммиту ЕС должен быть представлен доклад по отношениям с Москвой. "Мы должны переопределить рамки наших отношений... Определить стратегию на среднесрочную и долгосрочную перспективу, учитывая тот факт, что безопасность в Европе проходит через требовательный диалог с Россией. И также учитывая факт относительной эффективности тех мер, которые мы смогли принять в последние годы ", - подытожил глава французского государства.