"Россети Северный Кавказ" увеличат финансирование ремонтной программы в Кабардино-Балкарии

Во вторник, 25 мая, в Нальчике состоялась встреча главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова и исполняющего обязанности генерального директора "Россети Северный Кавказ" Романа Левченко. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства КБР.

В ходе беседы стороны обсудили вопросы взаимодействия в части повышения надежности энергоснабжения. На финансирование ремонтной кампании в 2021 году будет направлено свыше 265 млн рублей, что на 28% больше, чем в 2020 году.

Реализация программы находится в активной фазе. В частности, уже завершен ремонт свыше 11 км линий электропередачи (ЛЭП) 0,4-110 кВ, 21 коммутационного аппарата, 10 трансформаторов и 20 трансформаторных подстанций.

Как отметил на встрече и.о. генерального директора "Россети Северный Кавказ", платежная дисциплина жителей Кабардино-Балкарии находится очень высоком уровне. Он выразил Казбеку Кокову благодарность по поводу культуры платежей населения за потребленную электроэнергию.

Помимо этого, собеседники обсудили совместные шаги по решению вопроса задолженности предприятий ЖКХ путем оптимизации расходов, модернизации и эффективного управления.