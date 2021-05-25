В ДТП в Ингушетии столкнулись десять автомобилей

В Ингушетии произошло массовое ДТП с участием десяти автомобилей различных марок. Об этом сообщил сегодня информированный источник.

По его словам, авария случилась на федеральной трассе "Кавказ" неподалеку от сельского поселения Яндаре Назрановского района. В ДТП столкнулись Lada Priora, УАЗ и иномарки.

Источник также отметил, что в результате аварии никто серьезно не пострадал, погибших нет.

В настоящее время устанавливаются причины ДТП, передает "Интерфакс-Юг".