Меркель отреагировала на будущую встречу Путина и Байдена

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что будет очень довольна, если президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден проведут личные переговоры.

"Можно быть противоположного мнения, но, несмотря на это, говорить и проводить встречи", - сказала она, выразив надежду на то, что переговоры позволят "продвинуть наши европейские интересы в диалоге с российским президентом в большей степени".

"Я была бы очень рада, если дело дошло бы такой встречи", - сказала канцлер, напомнив, что переговорный процесс между Россией и США не останавливался во времена холодной войны.

В заключение Меркель подчеркнула, что у дипломатии есть шанс на успех только при условии контактов глав государств.