Азербайджан опроверг сообщения об обстреле позиции ВС Армении на границе

Минобороны Азербайджана опровергло сообщение об обстреле позиций армянской армии на границе двух государств. Также азербайджанское военное ведомство сообщает, что гибель армянского военнослужащего стала следствием несчастного случая.

"Министерство обороны Армении в очередной раз распространило ложную информацию об якобы обстреле подразделениями ВС Азербайджана позиций в населенном пункте Верхний Шоржа в Гегаркуникском районе на армяно-азербайджанской государственной границе", - говорится в сообщении.

Минобороны Азербайджана подчеркивает, что в направлении противоположной стороны огонь не открывался. "Азербайджанская сторона не имеет никакого отношения к этому инциденту.

Сообщаем, что азербайджанская сторона находится в постоянном контакте с российской стороной по данному вопросу", - также отмечено в заявлении.