В МВФ рассказали о пользе предстоящих переговоров Путина и Байдена

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева позитивно оценивает объявление о встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

По ее словам, это является положительным знаком с точки зрения перспектив глобального экономического сотрудничества.

"Позитивным является расширение сотрудничества на глобальном уровне. Мы еще не покончили с нынешним [экономическим] кризисом. Перед нами стоят очень серьезные международные вызовы, и мы должны бороться с изменением климата, которое стоит на первом месте в этом списке. Нас воодушевляет этот настрой на решение давних вопросов. Например, минимальный корпоративный налог или более справедливое налогообложение цифровой индустрии", - цитирует ТАСС главу МВФ.

Георгиева также обратила внимание на то, что проведение переговоров о вызовах, с которыми сталкивается мир, поиск точек соприкосновения для решения этих проблем, с точки зрения мировой экономики, является полезным.

Напомним, в апреле президент США Джо Байден предложил президенту России Владимиру Путину провести российско-американский саммит на территории "третьей страны". Ранее сегодня в пресс-службе Кремля сообщили, что встреча глав государств пройдет в Женеве 16 июня. Это будут первые переговоры глав государств в личном формате с момента вступления Байдена в должность президента США.