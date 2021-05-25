Путин научил режиссера из Германии любить Россию

Президент РФ Владимир Путин написал статью, предваряющую книгу европейского менеджера в области культуры и режиссера-постановщика Ханс-Йоахима Фрая "Научиться любить Россию".

Презентация книги прошла в Санкт-Петербургском горном университете.

По словам автора книги, его вдохновением для написания работы стала личная встреча с Путиным в 2009 году. "До 2008 года я не думал, чтобы работать в России, но в 2009 году предложение президента изменило мои планы. Я получил возможность узнать русскую душу, познакомиться с величием русских ландшафтов", - сказал он, отметив, что во время путешествия "влюбился в Россию и ее историю".

Первое немецкоязычное издание книги "Научиться любить Россию" вышло в свет три года назад и стала бестселлером, отмечает РИА Новости.