Обладатель Лиги Европы намерен усилиться звездой сборной Грузии

Полузащитник сборной Грузии и казанского футбольного клуба "Рубин" Хвича Кварацхелия может продолжить карьеру в "Севилье".

Руководство испанского клуба уже начало переговоры с казанцами по трансферу 20-летнего хавбека. "Севилья" готова заплатить за переход Хвичи от 15 до 20 млн евро, передает Fichajes.net

Ранее сообщалось, что интерес к хавбеку проявляют многие европейские клубы. Среди них - "Ювентус" (Италия), "Милан" (Италия), "Аталанта" (Италия), "Бавария" (Германия), "Аякс" (Нидерланды) и "Лидс" (Англия).

Напомним, в минувшем сезоне Кварацхелия провел в составе "Рубина" 23 матча в чемпионате России, в которых отметился четырьмя забитыми мячам и четырьмя голевыми передачами.