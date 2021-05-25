Жителей Казахстана предупредили о 40-градусной жаре

В среду, 26 мая, в Нур-Султане будет действовать штормовое предупреждение из-за сильной жарой. Об этом рассказали в Казгидромете.

Согласно прогнозу синоптиков, в этот день воздух в столице Казахстана прогреется до +36 градусов, ночная температура составит 18-20 градусов.

Сильная жара 26 мая также ожидается в Алматинской, Карагандинской, Акмолинской и Костанайской областях. Температура воздуха там составит 35-38 градусов. В Кызылординской области воздух прогреется до 40 градусов.

При этом синоптики отмечают, что в Карагандинской и Костанайской областях местами ожидаются грозы и сильный ветер, а в Жамбылской и Акмолинской областях помимо сильного ветра ожидается град, передает "Sputnik Казахстан".