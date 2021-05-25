Кремль подтвердил встречу Путина и Байдена в Женеве

Саммит президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пройдет 16 июня, сообщили в пресс-службе Кремля. Уточняется, что это будут первые переговоры глав государств в личном формате с момента вступления Байдена в должность президента США.

По данным официальной Москвы, Путин и Байден обсудят, в том числе развитие двусторонних отношений, стратегическую стабильность, урегулирование региональных конфликтов и борьбу с пандемией, а также "состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений".

Кроме того, на повестке актуальные международные вопросы, "включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов".