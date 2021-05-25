Израиль представил США план долгосрочного перемирия с Газой
Глава Минобороны Израиля Бени Ганц представил главе Госдепа США Энтони Блинкену разработанные израильским оборонным ведомством принципы по достижению долгосрочного прекращения огня в секторе Газа.
Как сообщает пресс-служба главы Минобороны, стороны также обсудили укрепление Палестинской национальной администрации на Западном берегу реки Иордан и "противодействие военному потенциалу террористических группировок в секторе Газа", передает ТАСС.
Вестник Кавказа
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