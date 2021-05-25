Мошенник получил более миллиона от доверчивой ставропольчанки

Жительнице Ставрополья позвонил неизвестный, он представился правоохранителем и сообщил о том, что якобы утечка информации по счетам потерпевшей. В этой связи звонивший предложил ей перечислить деньги на безопасные счета. В итоге женщина лишилась более миллиона рублей.

Поняв, что стала жертвой мошенника, она обратилась в полицию.

В настоящее время личность преступника устанавливается, по факту возбуждено уголовное дело.

Ставропольские правоохранители сообщают о том, что только за сутки полицейские зарегистрировали более десятка заявлений о мошеннических действиях