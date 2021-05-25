Прокуратура Грузии представит видео на суде по делу Ники Мелия

Тбилисский городской суд ознакомится с видео-доказательствами стороны обвинения по делу лидера крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Ники Мелия, заявил его адвокат Георгий Кондахашвили.

Напомним, что оппозиционера обвиняют в организации группового насилия во время штурма грузинского парламента 20-21 июня 2019 года. Материалы следствия против Мелия подкреплены видеозаписями обращения политика к участникам протеста: "Я хочу спросить вас, почему мы должны стоять перед парламентом и почему мы не должны быть в здании парламента?"

"Сторона обвинения начинает представление доказательств. На процессе стратегией стороны обвинения сначала обнародует видеоматериал, затребованный от телеканалов, что даст им возможность растянуть процесс во времени", - приводит слова Кондахашвили "Спутник-Грузия".

Стоит добавить, что самого Мелия на судебном процессе не будет, поскольку его выдворили с заседаний до приговора за споры с судьей.