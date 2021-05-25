Парламент Грузии лишил мандатов трех депутатов

Трое депутатов грузинского парламента - Ираклий Сесиашвили, Мариам Квривишвили и Саломе Муджири - досрочно лишились своих полномочий, такое решение было принято на пленарном заседании законодательного органа.

Первые двое политиков прошли в парламент по избирательным спискам правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Они отказались от мандатов в связи с переходом на новые посты: Сесиашвили назначен советником премьер-министра по вопросам обороны и безопасности, Квривишвили - замглавы Минэкономики и устойчивого развития.

В парламенте их кресла перейдут Геле Самхараули и Байе Квициани, которые идут вслед за ними в партийном списке "Мечты", передает Sputnik Грузия.

Третий депутат, лишившийся полномочий, - представитель "Гирчи" Саломе Муджири. Ей пришлось отказаться от мандата в пользу Сандро Раквиашвили, так как партия выступает против квотирования по гендерному принципу.