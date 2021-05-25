Удаленка из-за пандемии возвращается в Воронеж

Власти Воронежской области рекомендуют работодателям перевести максимум сотрудников на удаленную работу в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом в регионе.

Соответствующий указ подписал во вторник губернатор региона Александр Гусев.

"Рекомендовать исполнительным органам государственной власти Воронежской области, органам местного самоуправления, организациям, а также индивидуальным предпринимателям, перевести работников на дистанционный режим работы в максимальном количестве", - говорится в документе.

Рост числа новых случаев заболевания начался с 18 мая, с тех пор ежедневно выявляется более 140 новых случаев. Воронежская область входит в список из пяти регионов с наибольшим числом новых случаев коронавируса за сутки.

На 25 мая в Воронежской области выявили 84 078 случаев заражения, выздоровели 79 558 человек, умерли - 3 457. По количеству летальных случаев из-за коронавируса регион занимает третье место в Центральном федеральном округе (ЦФО) после Москвы и Московской области.