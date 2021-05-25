Послание Си Цзиньпиня передали Владимиру Путину
Член политбюро ЦК Коммунистической партии Китая Ян Цзечи в ходе телефонной беседы передал президенту России Владимиру Путину устное послание председателя КНР Си Цзиньпина, сообщает пресс-служба Кремля.
"Владимиру Путину передано устное послание председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина с подтверждением курса на всемерное укрепление двусторонних связей", — говорится в сообщении.
В ответ российский лидер попросил передать председателю КНР дружеский привет и наилучшие пожелания.
Вестник Кавказа
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