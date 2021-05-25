Андрей Мерзликин приехал в Ташкент на съемки приключений "Солнце на вкус"

В Узбекистане проходят съемки российского приключенческого фильма "Солнце на вкус".

Съемки уже прошли в Москве, Бухаре, Самарканде и других уголках Узбекистана.

В фильме снимаются российские и узбекские звезды: Андрей Мерзликин, Елена Полякова, Александр Ильин, Мухаммадисо Абдулхаиров и другие.

Сценарий в фильму написал Олег Маловичко ("Метод", "Союз спасения", "Притяжение", "Елки"). В центре сюжета обычная московская семья, которая приезжает в Узбекистан в отпуск и оказывается втянутой в невероятные приключения с поиском кладов.

Премьера фильма запланирована на осень 2021 года, фильм может быть презентован на платформе Netflix.

Агентство кинематографии Узбекистана получит 25% от доходов фильма в мировом прокате, кинотеатры республики также покажут "Солнце на вкус".