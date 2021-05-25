Москва надеется на скорую разблокировку транспортных путей на Южном Кавказе

Российский вице-премьер Алексей Оверчук надеется на скорую разблокировку транспортных коммуникаций на Южном Кавказе, об этом он заявил на церемонии отправки новых вагонов, произведенных на ОАО "Тверской вагоностроительный завод" (ТВЗ), в Армению.

"Мы все очень ждем и надеемся, что здесь будет преобладать здравый смысл и мы скоро сможем приступить к разблокированию транспортных путей в регионе Закавказья", - цитирует политика РИА Новости.

Оверчук обратил внимание, что в текущей ситуации развитие на Южном Кавказе транспортной инфраструктуры "важно как никогда". Вице-премьер подчеркнул, что сейчас сложились абсолютно новые условия для развития всего региона, причем как в плане экономики, так и в плане развития транспорта.

"Это может создать уникальные условия для раскрытия всего экономического потенциала Армении, это может создать уникальные, удивительные условия для того, чтобы в полной мере реализовать нашу евразийскую интеграцию", - пояснил он.