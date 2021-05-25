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По факту гибели детей при пожаре в Дагестане возбуждено уголовное дело

По факту гибели детей при пожаре в Дагестане возбуждено уголовное дело

В Дагестане возбуждено уголовное дело по факту гибели детей в результате возгорания в Избербаше, сообщает СУ СКР по региону.

"По факту гибели двух малолетних детей при пожаре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)", - сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что дети трех и пяти лет умерли на месте, а в больнице находятся дети восьми и девяти лет.

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Вестник Кавказа

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