Врач рассказал, почему не стоит слушать советы фармацевтов при покупке лекарств

Фармацевты в аптеках нередко предлагают купить не то, лекарство, которое прописал врач, а его аналог. Лучше не слушать такие советы, заявил врач-терапевт Алексей Хухрев в интервью радио Sputnik.

Часто фармацевту хочет не помочь клиенту, а выгодно продать более дорогой препарат с тем же действующим веществом.

"Вы пришли в аптеку за чем-то конкретным, но вам могут попытаться продать еще что-нибудь по акции и предложат советы по выбору лекарств", - отметил терапевт.

Все же не стоит доверять советам фармацевта больше, чем назначениям лечащего врача, подчеркнул Хухрев.

Фармацевт не знает анамнеза и не понимает, чем руководствовался врач, прописывая конкретное лекарство. "У меня такое мнение: в интересах пациента - брать то, что доктор прописал", - сказал терапевт.

Исключением могут стать препараты-дженерики - непосредственные аналоги какого-либо лекарства, которые продаются под другим торговым названием.