Путин рассказал об успешных испытаниях ЗРК С-500

Испытания российского зенитно-ракетного комплекса С-500 уже подходят к концу, об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и представителями оборонно-промышленного комплекса РФ.

Он пояснил, что как в армию, так и на флот активно поступают самые современные образцы оружия и военной техники

"В Воздушно-космических силах более 70% зенитных ракетных полков перевооружены на современные системы С-400, на очереди поставка в войска комплекса С-500, испытания которого уже успешно завершаются", - цитирует главу государства сайт Кремля.