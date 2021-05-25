Володин: Россия является последним островом демократии и свободы

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ответил некоторым депутатам на критику законопроекта о временном запрете избираться в России всем, кто участвовал в деятельности экстремистских и террористических организаций.

Во вторник 25 мая депутаты приняли во втором чтении законопроект о запрете на 3-5 лет избираться лицам, причастным к деятельности экстремистских и террористических организаций, запрещенных судом. Володин напомнил, что в США происходит уголовное преследование сторонников экс-президента Дональда Трампа, которые принимали участие в штурме Конгресса США 6 января.

"И мы говорим о том, что у нас нет демократии? И мы говорим о том, что у нас нет свободы, и мы говорим о том, что у нас кого-то обижают? Коллеги! (Россия) это последний остров демократии и свободы. И вы на этом острове", - заявил он, пишет "Интерфакс".

Володин уточнил, что то, как будет строиться жизнь на этом "острове демократии и свободы" зависит в том числе от депутатов. "Давайте прекращать вот эти все разговоры и посмотрим, как развивается мир", - сказал он тем, кто критикует законопроект.

Против данного законопроекта в основном голосовали депутаты от КПРФ.