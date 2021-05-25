Азербайджан продвигает Роберта Кочаряна?

С начала армяно-азербайджанского приграничного кризиса многие наблюдатели задаются вопросом – кто стал главным бенефициаром процессов, стартовавших в регионе с появлением азербайджанских военных в районе озера Гарагель? На первый взгляд, может показаться, что больше всех выиграла армянская оппозиция в лице Роберта Кочаряна, что косвенно подтверждают данные проведенного 18-21 мая соцопроса MPG/Gallup.

Если до начала кризиса в Зангезуре второго президента Армении поддерживало 5-6%, то сегодня рейтинг возглавляемого им блока уже составляет 14%. Конечно, с цифрами не все так однозначно, и необходимо сделать оговорку то, что для участия в выборах Кочарян объединился в блок с дашнаками, что в более ранних опросах не учитывалось. Однако рост популярности политика, который еще недавно считался не подлежащим реанимации политическим трупом, налицо.

Ослабление Никола Пашиняна едва ли расстроит и Москву. Несмотря на официальные заверения как армянской, так и российской сторон о "высоком уровне двусторонних отношений", не секрет, что Пашинян за последние три года так не начал пользоваться доверием ни в России, ни в ЕАЭС, ни в ОДКБ. "Соросовский" шлейф его политической команды, регулярные заигрывания с "западными партнерами" - Москва все это видит, знает и оценивает соответствующим образом. То, что приграничный кризис в Зангезуре ударил по позициям Пашиняна, следует из результатов упомянутого выше соцопроса – всего за месяц политическая сила Пашиняна потеряла около 9-10% рейтинга, хотя и сохранив при этом явное лидерство (25%).

На этом фоне возникает вопрос, почему официальный Баку уверенными действиями своих военных на армяно-азербайджанской границе актуализировал проблему Зангезурского коридора именно сейчас? Не подыгрывает ли тем самым Азербайджан недолюбливающей Пашиняна России, а заодно – и армянским реваншистам в лице Роберта Кочаряна? Подобные опасения действительно озвучиваются со стороны некоторых азербайджанских наблюдателей.

Чего добивается Ильхам Алиев, когда уверенно заявляет, что Азербайджан, если понадобится, возьмет Зангезурский коридор силой, что вызывает в Ереване всплески негодования, смешанного со страхом? Многие задаются логичным, на первый взгляд, вопросом - не лучше ли было азербайджанским военным появиться у озера Гарагель попозже, чтобы не навредить рейтингу подписавшего капитуляцию Никола Пашиняна?

С учетом хитросплетений региональной политики, важно понимать, что долгосрочное планирование в вопросах территориальных споров и неопределенности границ неэффективно на признающем лишь силу и авторитет Кавказе. Окном возможностей надо пользоваться здесь и сейчас. Тое есть, пока есть возможность, необходимо брать под контроль стратегические позиции и высоты. А уже после того, как они заняты военными, можно начинать, сколько душе угодно, заниматься сверкой и перепроверкой карт.

Если смотреть на ситуацию в более широком контексте, то сохранение власти Никола Пашиняна никоим образом нельзя назвать самоцелью Баку. Хотя бы потому, что в Азербайджане не понаслышке знают, что доверять этому политику категорически нельзя. Напомним, что Никол Пашинян, придя к власти в 2018 году, просил у Ильхама Алиева небольшую отсрочку, чтобы решить свои внутренние проблемы, после чего обещал пойти на мирное разрешение конфликта. Но бретя всю полноту власти в стране, Пашинян предпочел довольно бесцеремонно "кинуть" Баку. Спустя год после обещаний, данных Алиеву, премьер-министр Армении громогласно заявлял о том, что "Карабах это Армения, и точка", танцевал в пьяном угаре на Джыдыр Дюзю в святой для каждого азербайджанца Шуше и взвинтил накал страстей в регионе до точки кипения. Именно Пашинян инициировал строительство третьей дороги из Армении в Карабах через Джебраил, сигнализируя всему миру о том, что Армения твердо намерена аннексировать азербайджанские территории. Наконец, именно этот политик, руководствуясь формулой "новая война за новые территории", решился пойти на кровавую провокацию в Товузе в июле 2020 года. Правда, и в Баку за весь период правления Пашиняна "не спали" - азербайджанская армия провела Гюннутскую операцию, взяв под визуальный и огневой контроль сообщение из Армении в Карабах. Однако, если следовать логике азербайджанских аналитиков, критикующих сегодня появление азербайджанских военных у озера Гарагель, то и Гюннутскую операцию в мае 2018 года проводить вовсе не следовало…

Так почему же Азербайджан должен, заботясь о рейтинге уже не раз "кидавшего" его Пашиняна, откладывать до лучших времен вполне осязаемую операцию по делимитации границ, и отказываться от удобной возможности создавать факты "на земле"? В контексте текущего расклада сил в Армении, ослабление Пашиняна стратегически выгодно Азербайджану. В результате зангезурского кризиса, ударившего по позициям и.о. премьера, сегодня внутриполитическое поле Армении оказалось абсолютно дефрагментированным. Если в июне к власти в Армении вновь придет Никол Пашинян, то он будет слаб и уязвим. Если же к власти придет Роберт Кочарян, то и у него в ближашие несколько лет в политическом арсенале будет лишь хрупкая правительственная коалиция, и это – при наличии радикальной оппозиции в лице "Моего шага". А слабая, децентрализованная власть в Ереване, раздираемая противоречиями Армения – лучший союзник официального Баку в деле профилактики армянского реваншизма.