CNN рассказал, когда и где встретятся Путин и Байден

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден проведут встречу 15-16 июня в Женеве, передает телеканал CNN, ссылаясь на источники в администрации американского лидера.

"Представители администрации сказали, что Женева была окончательно определена в качестве принимающего города для долго обсуждавшейся встречи двух лидеров, которые, как ожидается, встретятся 15-16 июня в конце первой зарубежной поездки Байдена", - цитирует его ТАСС.

Напомним, 13 апреля главы государств провели по инициативе американской стороны второй телефонный разговор с момента вступления Байдена в должность. Во время беседы президент США предложил российскому коллеге в ближайшие месяцы провести личную встречу в третьей стране.