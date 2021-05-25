Гамкрелидзе: маски на улицах Грузии останутся обязательными

Глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе рассказал, когда в Грузии отменят масочный режим на улице.

По его словам, масочный режим может быть отменен, когда в стране вакцинируется от коронавируса 20% населения - 740 тыс человек, в настоящее время привились более 117 тыс человек.

"Инспекция труда работает над так называемыми "зелеными коридорами", "зелеными пространствами" в ресторанах для полностью вакцинированных посетителей", – добавил Гамкрелидзе.

При этом эпидемиолог считает, что в августе вновь может начаться глобальное инфицирование, поэтому в настоящее время, учитывая смягчение некоторых ограничений и открытие границ, контроль за ношением масок должен быть ужесточен.