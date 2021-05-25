В Ингушетии запретили криптовалюту

Глава Духовного управления мусульман Ингушетии Магомед Хаштыров призвал отказаться от использования криптовалюты. По его словам, это легкие деньги, которые приведут к беде.

Представители муфтията посовещались по этому вопросу с экономистами и приняли решение запретить использование биткоина в Ингушетии. По словам Хаштырова, криптовалюта нарушает нормы мусульманского права.

"Криптовалюта - это компьютерная программа. То есть это не обычная торговля, например, на рынке, не обмен товарами, что мусульманину не запрещено. Легкие, ничем не подкрепленные деньги, они никогда не приносят благо", - приводит издание "Ингушетия" слова Хаштырова.

Он также посоветовал гражданам заниматься работой в садах и огородах, а не думать о виртуальном обогащении. "В то же время наши огороды запущены, заросли бурьяном. Об этом мы должны думать, а не о виртуальных деньгах", - сказал Хаштыров.

Муфтий подчеркнул, что совместный труд сплачивает людей, а виртуальный - рассоривает. "Криптовалюта - пока еще и не деньги, и не товар. Когда она будет общедоступным, законодательно принятым платежным средством с государственной гарантией, тогда можно говорить о деньгах, но не сегодня", - заключил он.